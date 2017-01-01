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Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:53
Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Abdullaev Adalet (50) idaresindeki 90 JZ 606 plakalı tır, Erzincan-Sivas karayolunun Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi mevkisinde, Ersen Kötüoğlu'nun (31) kullandığı 55 ST 880 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada şarampole savrulan otomobildeki Cebrail Baykuş (18) ve Süleyman Yavuz (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kötüoğlu ile İbrahim Yavuz (20) ve İsmail Baykuş ( 20) yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Abdullaev Adalet ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada otomobilde bulunan kişilerin mobilya servisi işinde çalıştıkları ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne servise çıktıkları öğrenildi.


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