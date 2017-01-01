Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

BURSA (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da gözaltına alınan 140 kişiden 66'sı adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar sonucu yakalanan 140 kişiden 66'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyonlarda, Bursa'da 66, Balıkesir'de 26, Eskişehir'de 20, Kütahya'da 11, Bilecik'te 8, Çanakkale'de 4, Yalova'da da 5 olmak üzere 140 şüpheli 26 Nisan'da gözaltına alınmıştı.