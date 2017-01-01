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ÇAYKUR, 2017 yılı yaş çay alım kampanyasını başlattı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:04

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yaklaşık 204 bin aileyi ilgilendiren 2017 yılı yaş çay alım kampanyasını başlattı.

Alınan bilgiye göre, 46 yaş çay fabrikasında hazırlıkların tamamlanmasının ardından Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, alıma başlanması talimatı verdi.

Alımların başlamasına rağmen hava sıcaklığının beklenenin altında olması, yaş çayın istenilen hasat uzunluğuna ve yaprak kalitesine ulaşmaması nedeniyle çay alımı yapılamadı. Üreticilerin beyaz çay üretimi için de henüz tarlaya girmediği kaydedildi.

Öte yandan yaş çay alım fiyatının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılacak çalışma sonrası 12 Mayıs'ta ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenecek törenle açıklanması bekleniyor.

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