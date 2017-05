"Nesil, endüstri 4.0'a uygun yetişiyor ama peki ya firmalar?"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Lenovo Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, Türkiye'deki firmaların; makinelerin birbiriyle konuşması, robotların daha fazla üretim alanlarında yer alması gibi bazı gelişmeleri içerisinde barındıran endüstri 4.0 veya 4. sanayi devrimi olarak adlandırılan yeni döneme şimdiden hazırlanması gerektiğini bildirildi.

Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya teknolojisi ve üretiminin, 4. sanayi devrimi diye de nitelendirilen, üretimdeki yeni bir boyuta doğru hızla ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin de bu süreci yakından takip ederek yatırımlarını şekillendirmesi gerektiğini anlatan Sarıkaya, bu anlamda aslında sevindirici gelişmelerin olduğunu vurguladı.

İlkokul çağındaki çocukların artık kodlama öğrendiğini ifade eden Sarıyaka, "Dolayısıyla gençler zaten bizlere göre kodlama yapabilen ve gelişmelere çok açıklar. Şu an üniversite çağındaki çocuklarımız bile aslında yeni doğan çocuklarımızın gerisindeler. Mesela şu an ilkokul çağındaki çocuklarımıza baktığımız zaman bilgisayar, teknoloji gibi konulara göre hazırlanmış durumdalar aslında. Doğdukları çağ, evlerinde bile birbiriyle konuşabilecek cihazlarla dolu. Daha 1 yaşındaki çocuklar bile ellerinde cep telefonlarıyla oyunlar oynayabiliyor. Yani C nesli endüstri 4.0'a aslında çok uygun." dedi.

O yüzden genç nüfusu da dikkate alındığında endüstri 4.0 için Türkiye'nin avantajlı bir konumda olduğuna dikkati çeken Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Bugünkü çocuklarımız lise ve üniversite çağına geldiğinde muhtemelen çok iyi kodlama yapabilir durumda olacaklar. Bir sürü yeni meslek türedi. Bizler bile dijital alana birilerini almak istediğimizde 1990 veya daha üstü personel istihdam etmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar birçok konuyu daha iyi biliyor veya daha çabuk kavrayabiliyor. Çocuklarımız yeni dönemde çok kilit rol oynayacaklar. Endüstri 4.0'a çocuklar çok çabuk adapte olacaklar ama firmalar buna ne kadar ayak uydurabilecek, bunu tartışmamız lazım. Çünkü firmaların biraz daha kabuklarını kırıp sürecin içerisinde zaman kaybetmeden olmaları gerekiyor. Aksi halde sıkıntılı süreç bizi bekleyebilir. Rekabette kalabilmek adına firmaların şu andan itibaren bazı adımları atması gerekiyor. Yani özetle nesil, endüstri 4.0'a uygun yetişiyor ama peki ya firmalar? Bu soruyu iyi okumamız lazım. Türkiye'deki firmaların endüstri 4.0 veya 4. sanayi devrimi olarak adlandırılan yeni döneme şimdiden hazırlanması gerekiyor. "

- Firmalara öneriler

Sarıkaya, firma temsilcilerinin bu anlamda öncelikle dünyayı çok iyi takip etmesi gerektiğine dikkati çekerek, dünyanın nereye gittiğini kabullenerek bu bağlamda çalışmalar yapması gerektiğini bildirdi.

Gelinen süreçte 10 yıl önceki şirket yönetimleriyle şimdikilerin birbirinden çok farklı bir hal aldığını anlatan Sarıkaya, çok daha detaylı veya yeni iş kollarının oluştuğunu, bunları iyi kullanabilen firmaların da rakiplerinin önüne geçebileceğini kaydetti.

Bu anlamda bazı sivil toplum örgütüyle meslek örgütlerinin bilinçlendirme çalışmaları hayata geçirdiğini aktaran Sarıkaya, geleceğe daha iyi hazırlanmak isteyen şirket yöneticilerin bu fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.