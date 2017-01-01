Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

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ADANA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Adana, Hatay ve Osmaniye'de 41 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 500 personelin katılımıyla 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopteri, Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, sokaklarda uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı.

Bazı adreslere kapıları koç başlarıyla kırarak giren ekipler, narkotik köpeklerini kullanarak detaylı arama yaptı. 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 3 kilo 850 gram esrar, 70 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

- Hatay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda narkotik köpekleri kullanılarak belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı, 450 gram esrar, 39 uyuşturucu hap, toz haline getirilmiş 3 gram uyuşturucu hap, 65 kök Hint keneviri, 2 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 2 pompalı tüfek ve 11 fişek ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

- Osmaniye

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si hakkında arama kaydı bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 7,5 gram eroin, 4 gram esrar, 64 uyuşturucu hap, 12,5 gram metamfetamin, bir av tüfeği ve 5 tabanca mermisi ile 2 bıçak bulundu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.