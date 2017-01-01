ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:13

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Ankara merkezli 81 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 3 zanlının, emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Muğla'da 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları iddia ediliyor.

Daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Muğla Yörük Türkmen şenliği 20-21 Mayıs'ta
YEREL

MUĞLA YÖRÜK TÜRKMEN ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS'TA
Bodrum'da aç kalan domuzlar şehre indi
YEREL

BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZLAR ŞEHRE İNDİ
Bodrum'da halk oyunları yarışması
YEREL

BODRUM'DA HALK OYUNLARI YARIŞMASI
Muğla'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA TRAKTÖR SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
22. Pedasa Festivali
YEREL

22. PEDASA FESTİVALİ

Muğla'da Yerel Tohum Takas Şenliği
YEREL

MUĞLA'DA YEREL TOHUM TAKAS ŞENLİĞİ

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den önemli mesajlar;
YEREL

AK PARTİ MUĞLA İL BAŞKANI METE'DEN ÖNEMLİ MESAJLAR;
Milas'ta kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
YEREL

MİLAS'TA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE UÇTU
Kemençe sesini duyan horona katıldı
YEREL

KEMENÇE SESİNİ DUYAN HORONA KATILDI
Kano: Durgunsu Bahar Kupası
YEREL

KANO: DURGUNSU BAHAR KUPASI
Menteşe'de 5. Tohum ve Fide Şenliği
YEREL

MENTEŞE'DE 5. TOHUM VE FİDE ŞENLİĞİ
Muğla'da ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA TİCARİ ARAÇLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
OFAD, Ortaca festivalinin ilk gününe renk kattı
YEREL

OFAD, ORTACA FESTİVALİNİN İLK GÜNÜNE RENK KATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun FETÖ'den gözaltına alındı
GÜNDEM

ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 4 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!