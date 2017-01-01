ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balık tutmak için gittiği kanalda boğuldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:21

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi, balık tutmak için gittiği kanala düşerek boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Çamsarı Mahallesi Kürtnasır mevkisinde 3 arkadaşıyla balık tutmaya giden Cumhur Şanverdi (32) kanala düştü.

Şanverdi'nin sudan çıkamaması üzerine arkadaşları güvenlik güçlerini arayarak durumu bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri, Şanverdi'yi kanaldan çıkardı. Hayatını kaybettiği tespit edilen Şanverdi'nin cenazesi, Kırıkhan Devlet Hastanesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
İHH'dan Suriye'ye insani yardım
YEREL

İHH'DAN SURİYE'YE İNSANİ YARDIM

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Türbülansa giren paraşütçü balıkçı teknesine indi
YEREL

TÜRBÜLANSA GİREN PARAŞÜTÇÜ BALIKÇI TEKNESİNE İNDİ
Dünya Talasemi Günü
YEREL

DÜNYA TALASEMİ GÜNÜ
Suriyeli dul ve yetimlere destek
YEREL

SURİYELİ DUL VE YETİMLERE DESTEK
Payas'ta taze fasulye hasadı başladı
YEREL

PAYAS'TA TAZE FASULYE HASADI BAŞLADI
Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
ŞİPŞAK

MORAL TURU

 1
  • 2 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 3 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 4 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı