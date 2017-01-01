Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlının 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanacak.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 22 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Eyüp T. (30) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, zanlı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ile tanıkların Eyüp T. hakkındaki ifadelerine de yer verildi.

Şüpheli M.F.K, ifadesinde Eyüp T'nin 2013-2014 yıllarında sözde "Çukurova eyalet abisi" M.A.S'nin altında görev yaptığını, mezun olan örgüt mensuplarından sorumlu bulunduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Ben il mezuncusu (mezun öğrencilerden sorumlu) olduğum için Eyüp T. bana bağlıydı. Sonrasında Eyüp T. cemaat içinde 'birim' olarak belirtilen mahrem birimlerden birine geçti ancak hangi birim olduğunu bilmiyorum. Bu işler zaten konuşulmuyordu. Bilgileri ben kendisinden alırdım. Aynı zamanda Eyüp T'nin, benim gibi Adana’da doktorluk yaptığını biliyorum ancak gözcüleri ve gruplarını bilme ihtimalim, mahrem bir iş olduğu için olmadı."

Eyüp T, ilerleyen günlerde yargılanmaya başlanacak.