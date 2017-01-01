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İHH'dan Suriye'ye insani yardım

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:39
İHH'dan Suriye'ye insani yardım

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin Halep kentine bağlı Anadan kasabasına insani yardımı ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Suriye'de sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yemelek, "Ülkede mevcut durum nedeniyle birçok bölgeye ulaşım ile alakalı yaşadığımız sıkıntılara rağmen bize gönderilen yardımların dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yemelek, "Geçtiğimiz günlerde Halep'in sıfır noktasında bulunan ve rejim tarafından sık sık çatışmasızlık anlaşmasının ihlal edildiği Anadan kasabasında bulunan 600 aileye dağıtım yaptık" bilgisini verdi.


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