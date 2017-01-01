Antalya'da kruvaziyer turist trafiği

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ANTALYA (AA) - Port Akdeniz Antalya Limanı'na yanaşan Mein Schiff 5 isimli lüks kruvaziyer gemi 5 bin 65 turist trafiği yarattı.

Port Akdeniz'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TUI Cruises'e ait Malta bandralı 295 metrelik Mein Schiff 5, dün 2 bin 575 yolcu ile Port Akdeniz Antalya Limanı'na yanaştı. Şehir turu gibi çeşitli turlara katılan turistlerden 2 bin 544'ünün turu tamamlayarak ayrıldığı gemiye, uçakla Antalya'ya gelen 2 bin 490 yeni yolcu katıldı.

Kente büyük bir çoğunluğu Almanlardan oluşan toplam 5 bin 65 kruvaziyer turist çeken Mein Schiff 5'in, bin 16 personeli bulunuyor. 2016 yılı yapımı olan lüks kruvaziyer gemisinin, bin 267 yolcu kamarası ile maksimum 2 bin 794 yolcu kapasitesi bulunuyor.