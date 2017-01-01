Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Balkan ve Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Başkanı Berat Tunakan ve beraberindeki heyet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Tunakan, Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği kültürel, sosyal ve ekonomik yatırımlarla Balkan coğrafyasında iz bıraktığını bildirdi. Büyükşehir Belediyesini her zaman yanlarında hissettiklerini aktaran Tunakan, şunları kaydetti:

''Ana hedefimiz Balkan coğrafyası ve ülkemiz arasında her anlamda iş birliğini artırmak. Balkanlar'daki etkinliğimiz de her geçen gün artıyor. Yeni dönemimizde gerçekleştireceğimiz sinerji toplantılarıyla ağırlığımızı pekiştireceğiz. Bu noktada Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Balkanlar'da ortak çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Balkanlar'da kalıcı bir eser bırakmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile çalışmayı arzuluyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilen çalışmalarla Bursa isminin Balkanlar'a kazındığını aktardı.

Balkanlar'daki ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldırdıklarını ve yeni eserler kazandırdıklarını anlatan Altepe, ilerleyen günlerde yeni projelere imza atabileceklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, Altepe’ye çini tabak takdim etti. Altepe de Tunakan'a Bursa'nın sembollerinden Yeşil Türbe'nin maketini verdi.