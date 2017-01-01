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Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:55
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

SAMSUN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Samsun'da 16, Tokat'ta 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 46 ekip, 156 personelle önceden tespit edilen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 30 ecstacy, 1 hassas terazi ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete götürüldü.

Bu arada yurt genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Tokat'ta da 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



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