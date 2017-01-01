Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubeleri ekiplerinin katılımıyla yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen kişilere yönelik 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bahis oynatan 50 iş yerinde 103 dizüstü bilgisayar, 886 bahis kuponu, 69 bahis kuponu rulosu, 63 hard disk, 46 bilgisayar kasası, 27 bahis kupon makinesi ve 466 bahis bülteni ele geçirildi.

Ruhsatı bulunmayan 57 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

- Şifreli program üzerinden iletişim

Güvenlik güçlerince yapılan araştırmada, şebeke yöneticisi olduğu belirlenen, "Baron" lakaplı 8 kişinin, bahis oynatılan bütün mekanları organize ettiği, Malta'da kurulan bir internet sitesi üzerinden bahis oynatanlara şifre ve kullanıcı adı verdiği, müşterilerin de bu şifrelerle girilen sistem üzerinden bahis oynadığı tespit edildi.

Söz konusu 8 kişinin, her hafta şifreleri değiştirdiği, oynatılan bahisten kazanılan paranın yüzde 86'sını aldığı, ayrıca işletmecilerin her ay bin 500 lirayı "sistem kirası" adı altında para topladığı ortaya çıkarken, bu kişilerin birbirleriyle ve bayileriyle şifreli bir program üzerinden iletişim sağladığı belirlendi.



