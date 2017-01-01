11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

KAYSERİ (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Cami Kebir'e getirildi.
Kızılırmak Caddesi'ndeki baba evinin önündeki taziye çadırından ayrılan 11. Cumhurbaşkanı Gül, Acıbadem Hastanesi morguna geldi.
Buradan babasının naaşının cenaze nakil aracına taşınmasına eşlik eden Gül, cenaze namazının kılınacağı Cami Kebir'e geçti.
Kardeşi Macit Gül, çocukları ve diğer aile üyeleriyle tabutu omuzlayan Gül, babasının cenazesini musalla taşına koydu.
Gül, cami avlusunda taziyeleri kabul ediyor.