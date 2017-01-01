Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

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GAZİANTEP (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da 43 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince mahallelere giriş ve çıkışların kapatıldığı operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Ekiplerin arama yaptığı Sultan Selim Mahallesi Hüseyin Paşa Caddesi'nde bir evde 6 güvenlik kamerasının bulunması dikkati çekti.

Evin bodrumunda silah atölyesini andıran bir odada yapılan aramada, 8 pompalı tüfek, 4 tabanca, 6 kılıç, 3 "sallama" diye bilinen bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen 24, Elbistan ilçesindeyse 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 15 gram eroin, 10 gram toz esrar, 22 uyuşturucu hap, kesici aletler ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

- Adıyaman

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduranlara yönelik operasyon yaptı.

Musalla, Sıratut, Varlık, Turgut Reis ve Bahçelievler'de 5 adrese yapılan operasyonda, 10 gram eroin, 1 tabanca, 6 uyumlu fişek, 1 "tarihi obje" olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

- Malatya

Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 10 ekip ve 45 personelin katılımıyla 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 61 paket toplam 335 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.