Özge bebek, Ömer Özkan ile buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sözü verdiği 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım, Türkiye'nin ilk yüz ile kol ve bacak naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi.

Özkan, baba Ali İhsan Yıldırım tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 3,5 yaşındaki Özge'yi muayene etti. Muayenenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özkan, Özge sayesinde benzer durumda olan birçok hastanın da sesini duyurduğunu söyledi.

Özge'ye devletin verdiği desteğin çok güzel olduğunu belirten Özkan, "Özge eskiden bildiğim bir hasta. Şu ana kadar yapılanlar çok doğru. Aile Özge'ye iyi destek olmuş. Psikolojisini iyi ayarlamış. Daha iyi şeyler de yapılabilir. Özge için nakil söz konusu değil. Mevzuat olarak da tıbbi olarak da uygun değil. Çocuk hayata daha güzel kazandırılabilir, adapte edilebilir. Elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi.

Özkan, Özge'nin takibine devam edeceklerini bildirdi.

Baba Yıldırım da kızının nakil olamayacağını belirtti. Nakilde kullanılan ilaçların ağır olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu ilaçlar çoğun gelişimine zarar verebilirmiş. Çocuklar için daha uygun ilaçlar çıktığı zaman ancak nakil olabileceğini öğrendik. Tıbbın ilerlemesini bekleyeceğiz. Özge'ye yeni silikonlu, kemerli protezler yapılacak. Onlarla idare edeceğiz." dedi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonu sürdürdüklerini anlatan Yıldırım, "Özge'yi düz yürümeye kadar getirdik. Kaldırımlardan, çakıllı alanlarda yürümenin ardından koşma aşamasına getirmeye çalışacağız." diye konuştu.