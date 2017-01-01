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Sivas merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:28

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas, Ankara, Kayseri, Samsun, Aydın ve Osmaniye'de, "ByLock" kullandıkları iddia edilen ve aralarında dernek üyeleri ile öğretmenlerin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'inin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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