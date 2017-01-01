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Siirt'te 8 askerin şehit edildiği terör saldırısı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:29

SİİRT (AA) - Siirt'te 8 askerin şehit edildiği, 5 iş makinesinin yakıldığı terör saldırılarının failleri oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sının tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, istihbari çalışmalar sonucu kent merkezi ve Baykan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Şirvan ilçesinde 19 Ağustos 2015'te tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu, 8 Temmuz 2015'te de kent merkezinde faaliyet gösteren inşaat firmasına ait 5 iş makinesinin yakıldığı saldırıların failleri oldukları belirlenen 7 şüphelinin 25 Nisan'da yakalandığı aktarılan açıklamada, zanlıların 5 Mayıs'ta adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerden 6'sının Siirt Cezaevine gönderildiği, birinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

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