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ÖSYM Başkanı Demir'den Hatay Valisi Ata'ya ziyaret

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:33
ÖSYM Başkanı Demir'den Hatay Valisi Ata'ya ziyaret

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir'i makamında kabul etti.

Vali Ata, kabulde yaptığı açıklamada, Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ), İskenderun Teknik Üniversitesi olmak üzere iki üniversitenin olduğunu kaydetti.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin yeni kurulması nedeniyle alt yapıdan kaynaklı bir takım eksikliklerinin bulunabileceğini ifade eden Ata, yapılacak ziyaretlerde, sorunların çözümü noktasında YÖK'ün önemli katkılarının olacağını düşündüğünü belirtti.

ÖSYM Başkanı Ömer Demir de Hatay'da iki üniversiteyi ziyaret edeceklerini söyledi.

Üniversitelerin yanı sıra ildeki yetkililerle de bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden Demir, "YÖK üyeleri olarak yeni bir yaklaşım içerisinde üniversitelerimizin durumuyla ilgili yerinde incelemeler yapmak için ziyaret ediyoruz. Sadece üniversiteyi değil, yetkilileri de ziyaret ediyoruz. Üniversitenin gidişatıyla ilgili nasıl bir kanaatlar var onları öğrenip, üniversiteyle ilgili karar verme durumuna geldiğimizde bu bilgileri kullanma arzusundayız. Bu kapsamda Hatay'da iki üniversiteyi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

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