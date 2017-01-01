BURSA (AA) - Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk yarışı, Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Orhangazi ilçesinde yapıldı.
Hamzalı yolunda ''Fetih Tırmanma Yarışları'' adıyla organize edilen ve 30 sporcunun yarıştığı etkinlikte, 5,25 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 3 çıkış koşuldu.
Çekişmeli geçen yarışlarda Kategori 1'de Engin Apaydın birinci, Kaan Kara ikinci ve Ramazan Ekiz üçüncü oldu. Kategori 2'de Hakan Ertarman birinci, Murat Soyçopur ikinci, Kemal Gamgam üçüncülük elde etti.
Antalya'dan katılan Okan Tanrıverdi'nin ilk sırada yer aldığı Kategori 3'te ise Erdal Etyemez ikinci, Yasin Güleç üçüncü oldu.
Kategori 4'te Efe Albağlar birinci, Cem Yudulmaz ikinci, Erkan Yanıkoğlu üçüncü sırada yer aldı.
Mahalli klasmanda ise Kategori 1'de İlker Tecimoğlu, Kategori 2'de Salih Uzunorman, Kategori 3'te Burak Akın ve Kategori 4'te de Seçkin Sert rakiplerini geride bıraktı.
Yarışların ardından Kaymakam Yalçın Yılmaz ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ın katıldığı törende dereceye giren sporculara kupaları verildi.
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 27-28 Mayıs'ta Afyonkarahisar'da düzenlenecek.