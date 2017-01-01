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Iğdır'daki FETÖ/PDY operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:38

IĞDIR (AA) - Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Aralarında üniversite öğrencileri, doktor ve emniyet mensuplarının da bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayla ilgili 4 şüphelinin arandığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Nisan'da düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada 3'ü Fetullah Gülen tarafından yazılmış, 5'i yasaklı yayın kapsamındaki 8 kitap, 4 Sızıntı dergisi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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