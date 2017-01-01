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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:43

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 257 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde ikamet eden A.Y'nin çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaştı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.Y. ve beraberindeki E.Y. gözaltına alındı.

A.Y'nin sırt çantasında Roma ve çeşitli dönemlere ait 194 bronz ve gümüş sikke, 26 bronz ve bakır yüzük, çeşitli ebatlarda 33 obje ile 4 heykel olmak üzere 257 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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