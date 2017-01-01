Kuyuya düşen inek kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre Mezretli köyünde yaşayan Yeter Salim'e ait inek, ahırın yanında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Köylüler içi su dolu kuyuya düşen ineği kendi çabaları ile kurtaramayınca durumu Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan ineği bağladıkları halat ile çıkarmayı denedi. Bu girişim başarılı olmayınca, kuyunun çevresi iş makinesi ile kazılarak inek çıkarıldı.
Kurtarılan inek, sahibi Yeter Salim'e teslim edildi.