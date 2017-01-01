ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuyuya düşen inek kurtarıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:50
Kuyuya düşen inek kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre Mezretli köyünde yaşayan Yeter Salim'e ait inek, ahırın yanında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Köylüler içi su dolu kuyuya düşen ineği kendi çabaları ile kurtaramayınca durumu Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan ineği bağladıkları halat ile çıkarmayı denedi. Bu girişim başarılı olmayınca, kuyunun çevresi iş makinesi ile kazılarak inek çıkarıldı.

Kurtarılan inek, sahibi Yeter Salim'e teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Okulun koridorlarını &quot;Edebiyat Sokağı&quot;na dönüştürdüler
YEREL

OKULUN KORİDORLARINI "EDEBİYAT SOKAĞI"NA DÖNÜŞTÜRDÜLER
Osmaniye'de elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadirli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

KADİRLİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Osmaniye'de sağanak
YEREL

OSMANİYE'DE SAĞANAK
Osmaniye'de elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron oldu
DÜNYA

İŞTE FRANSA'NIN YENİ FİRST LADY'Sİ! KIZI EŞİNDEN YAŞLI!

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 4 Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlanıyor