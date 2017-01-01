Samsun'daki cinayetin şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı.

Konukluk Mahallesi'nde dün, miras kalan araziye yönelik anlaşmazlık nedeniyle barıştırılmak üzere bir araya getirildiği amcası Veysel K'yi (55) tabancayla öldüren Ali K. (54), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı Ali K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Çarşamba ilçesinde dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan Veysel K. ile yeğeni Ali K, barıştırılmak üzere mahalle muhtarlığında bir araya getirilmiş, ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali K, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla amcası Veysel K'ye ateş etmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel K, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli Ali K. ise kaçmıştı.