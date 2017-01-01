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Sivasspor'un "58" uğuru

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:02

SİVAS (AA) - Plaka işareti "58" olan Sivas'ın TFF 1. Lig'deki temsilcisi Sivasspor, "58" puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunduğu ligde, geride kalan haftalarda 58. dakikalarda gol attığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren ve maç fazlasıyla "58" puanla lider durumunda bulunan Sivasspor, ligde oynadığı maçlarda 58. dakikada bulduğu gollerle dikkati çekiyor.

Plaka işareti "58" olan Sivas'ın kırmızı-beyazlı temsilcisi, bu sezon 58. dakikalarda gol attığı 4 iç saha karşılaşmasında da galibiyetle ayrılarak 12 puan topladı. Bu maçlarda rakiplerine gol şansı da vermeyen Sivas temsilcisi, 9 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'da, bu sezon 58. dakikadaki ilk golü, ligin 12. haftasında iç sahada Eskişehirspor'a karşı 2-0 kazanılan maçta Ergin Keleş kaydetti.

Ligin 26. haftasında Sivasspor'un sahasında Manisaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta da Leandrinho, 58. dakikada rakip fileleri havalandırdı. Ligin 30. haftasında kırmızı-beyazlıların Giresunspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın 58. dakikasında Ergin Keleş, fileleri havalandırdı.

Son olarak Sivasspor'un dün iç sahada Bandırmaspor'u 3-0 yendiği mücadelenin 58. dakikasında Bandırmasporlu Mamadou Fofana ters bir vuruşlu topu kendi kalesine gönderdi.

Sivasspor'un ligin 32. haftasında kentin plaka işareti olan "58" puanla ve maç fazlasıyla liderliğe yükselmesi de dikkati çekti.

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