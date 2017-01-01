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Samsunspor'da galibiyet sevinci

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:07

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Giresunspor'u 1-0 yendikleri maçta futbolcularının ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldığını söyledi.

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde düşme potasındaki takımların kazanmasıyla beraber Giresunspor karşısında elde ettikleri galibiyetin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını belirtti.

Ligde son iki haftaya girdiklerini hatırlatan Özköylü, "Bizim adımıza tehdit devam ediyor. Göztepe maçında tam anlamıyla rahatlayabilecek bir skor almaya çalışacağız. Beni sevindiren, takımımızın gerçek kimliğine dönmesi. Mücadele eden, oyun sistemine sadık kalan, oyun disiplininden 90 dakika hiç kopmayan bir takım olduğumuzu Giresunspor maçında yeniden gösterdik. Bunu yapabildiğimiz zaman her takımı yenebileceğimizi de ortaya koyduk. Bu beni çok sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalarda oyun anlamında eksikleri olduğuna işaret eden Özköylü, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız uyarılarımızı dikkate aldı. Tekrar güvenimizi kazandık, diye düşünüyorum. İnşallah ligdeki son iki maçımızda iyi sonuç alıp ligde kalmayı garantileyeceğiz. Biz kazandıktan sonra rakiplerimizin ne yapacağı çok önemli değil ama Adana Demirspor'un ve Manisaspor'un maçları önemli. Onlar da direkt olarak küme düşme potasına girdiler. Son 2 hafta tüm rakiplerimiz zorlu maçlar oynayacak. İnşallah her şey gönlümüze göre olur."

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