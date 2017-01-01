Ukraynalı geline Türk düğünü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Müslüman olan Ukraynalı Simonchuk, sosyal medyada tanıştığı Gaziantepli Emre Can ile dünya evine girdi. Ukraynalı gelin için Gaziantep'te Türk örf ve adetlerine göre kına gecesi ve düğün yapıldı.

İslahiye ilçesinde inşaat işçiliği yapan Emre Can, bir süre önce sosyal medyada Ukraynalı 24 yaşındaki Alona Simonchuk ile tanıştı. Gençlerin, arkadaşlıklarını geliştirip evlilik kararı alması üzerine Simonchuk, geçtiğimiz günlerde İslahiye ilçe Müftülüğüne gelerek Müslüman oldu. Adını "Gonca" olarak değiştiren Simonchuk, daha sonra İslahiye Belediyesinde Emre Can ile resmi nikah yaptı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir sokakta Türk usülü kına gecesi düzenlenen "Gonca", "bindallı" diye de tabir edilen kına kaftanı giydi, ellerine kına yaktı ve davetlilerin tebriğini kabul etti.

Düğün konvoyu ile gelin evinin önüne gelen Gonca, Türk bayrağı, konfeti ve meşalelerle karşılandı.

Çift, Karacaoğlan ilk ve Ortaokulu bahçesindeki davullu zurnalı düğünle Ankara misketi ve çiftetelli oyanarak, halaylar çekerek dünya evine girdi.

Genç çift, gazetecilere yaptıkları açıklamada, Gonca'nın Müslüman olarak, Türk geleneklerine göre evlendiğini ifade ederek, mutluluklarını dile getirdi.