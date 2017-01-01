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Hakkari'de "FETÖ ve PKK" üyesi çiftin evine operasyon

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:13

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kendisi FETÖ/PDY, eşi PKK/KCK üyesi olan şüphelinin evinde gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma gereği terör örgütü mensuplarının sadece kendi aralarında irtibat sağlamak üzere 'ByLock' isimli programı kullandığı tespit edilen ve daha önce bir suçtan kaydı bulunan F.Ö ve PKK/KCK terör örgütü üyeliği bulunan eşi E.Ö'nün Çukurca ilçesi Ormanlı mezrasında bulunan ikametinde 3 Mayıs 2017 günü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramada bin paket gümrük kaçağı sigara, 30 paket halinde kaçak çay, hakkında Çukurca Sulh Ceza Hakimliğince toplatma kararı bulunan üzerinde 'Te Na Be' ibaresi bulunan broşür ele geçirilmiştir."

Silahlı terör örgütleri FETÖ/PDY üyesi F.Ö ve PKK/KCK üyeliği bulunan E.Ö'nün yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığından yakalanamadığı vurgulanan açıklamada, arama sırasında evde bulunan T.Ö'nün gözaltına alındığı belirtildi.

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