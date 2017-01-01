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Bolu'da FETÖ/PDY soruşturması

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:14

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında emniyetin "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, emniyetin "mahrem imamı" oldukları iddia edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kıbrıscık ilçesinde müezzin olarak görev yapan A.Y, Dörtdivan ilçesinde bir okulda öğretmen olarak görev yapan M.Y. ile daha önce örgüte ait okullarda öğretmenlik yapan S.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, dijital materyallere ve dökümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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