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"Gaziantep Gençleri Mozaikle Buluşuyor" konulu sergi açıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:15

GAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakan Yardımcısı Ali Şahin, AK Parti Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığının bu yıl 2 bin projenin katıldığı sosyal sorumluluk projesi yarışması düzenlediğini anımsatarak, "Bir yıldır çalıştığımız "Gaziantep Gençleri Mozaikle Buluşuyor" projesi kültür sanat alanında birincilik ödülü aldı. Birinci seçilen 12 proje içerisinde de Recep Tayyip Erdoğan özel ödülü aldı." dedi.

Zeugma Müzesi'nde zihinsel engellilerin, "Gaziantep Gençleri Mozaikle Buluşuyor" sergisinin açılışına katılan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıldır zihinsel engelli gençlere mozaik eğitimi verdiklerini söyledi.

Projenin kültür sanat projesi olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in kültürel zenginliğini ortaya koymak bunu ortaya koyarken de bir sosyal sorumluluk projesi haline getirip zihinsel engelli kardeşlerimizle bu projeyi ortaya koyduk. İki farklı alanın kültür sanat ve engellilerin buluşması açısından da kıymetli, değerli bir projeydi. 1 yıl boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, buradaki belediyelerimizin de desteğiyle çocuklarımız bu muhteşem eserleri ortaya koydu. Burada Gaziantep'in mozaik zenginliğini, kültür sanat varlıklarını ortaya çıkararak bunu da zihinsel engelli çocuklarımızın eliyle ortaya koyduk. Zihinsel engelli çocuklarımızın en çok yaşadığı problem bir şeye konsantre olamamak. Mozaik üretirken konsantrasyon sürecinde onları rehabilite etmiş oluyoruz. AK Parti Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığının 2017 yılında iki bin projenin katıldığı sosyal sorumluluk projesi yarışması düzenledi. Bir yıldır çalıştığımız "Gaziantep Gençleri Mozaikle Buluşuyor" projesi kültür sanat alanında birincilik ödülü aldı. Birinci seçilen 12 proje içerisinde de Recep Tayyip Erdoğan özel ödülü aldı."

Şahin, projenin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Projenin Gaziantep'te hayata geçmesi çok anlamlı. Gaziantep dünyanın mozaik başkenti. Bu kentte yaşayan engelliler şanslı. Onların dilinden anlayan, aynı göz mesafesinde oturup, onları kalpleriyle dinleyebilen belediye başkanlarımız var. Bu konuda şanslı bir şehiriz diyebiliriz. 2018 yılı faaliyetlerimizi bugünden itibaren başlatmış oluyoruz. Gaziantep'e hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Sergi, 14 Mayısa kadar gezilebilecek.


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