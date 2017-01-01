Kocaeli'de, düğünde vurulan kişi hayatını kaybetti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki Aşkın Mantarcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Bosna Caddesi'nde dün bir arkadaşının düğün törene katılan Mantarcı, takı merasiminin yapıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Saçmaların başına ve göğsüne isabet ettiği Mantarcı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mantarcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mantarcı'nın cenazesi, otopsisi yapılamak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



