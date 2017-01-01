Konya "UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na üye oldu.

UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü Direktörü Arne Carlsen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın UNESCO'nun Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) üyeliğinin büyük zevkle karşıladığını belirtti.

GNLC'nin üye kentler arasında politika diyaloğu ve akran öğrenimini teşvik ettiğini vurgulayan Carlsen, şunları kaydetti:

"Konya, dünya toplumlarında hayat boyu öğrenme uygulamasını desteklemeyi ve hızlandırmayı hedefleyen dinamik bir ağın parçası olmaktan faydalanacaktır. Bu ağ ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, özellikle de kapsamlı ve adil kaliteli eğitimin sağlanması ve herkese hayat boyu öğrenme fırsatlarının sağlanması, kentleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı hale getirme, güvenli, esnek ve sürdürülebilir olması hususunda önemli bir katkı sağlayacaktır."

- "Şehirdeki gelişmeler hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyorum"

Carlsen, Konya'nın öğrenen şehir konseptinin uygulanmasına verdiği fikirler için teşekkür ederek, "Bu bilgiler daha sonra UNESCO GNLC web sitesi aracılığıyla kısa bir durum çalışması yapmak için UNESCO GNLC topluluğu ile paylaşılıp kullanılacaktır. UNESCO GNLC Koordinasyon Ekibi durum incelemesini görüşmek üzere iletişime geçecektir. Şehirdeki gelişmeler hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın dünyadaki saygın yerinin her geçen gün pekiştiğini bildirdi.

Uluslararası platformda gerçekleştirilen çalışmalarla Konya'nın bu alandaki yükselişinin devam ettiğini vurgulayan Akyürek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"UNESCO, Konya Büyükşehir Belediyesini yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları nedeniyle UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na üyeliğini tescil etti. Konya, bulunduğu konum itibarıyla yüzyıllardır öğrenen ve öğrendiklerini öğreten, paylaşan bir şehirdir. Yine Konya, sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması hususunda büyük çaba sarf etmektedir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar bunun en güzel örnekleridir. Başta 500 bine yakın mezunu ile yetişkin eğitiminde ve meslek edindirme konusunda bir marka olan KOMEK olmak üzere Medeniyet Okulu gibi bütün çalışmaların karşılığının UNESCO tarafında da tescil edilmesi ayrıca sevindirici bir gelişmedir."

Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı Programı'na üye olan Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrenen şehirlere dair güncel bilgilere erişebilecek ve diğer kentlerle bilgi paylaşımında bulunabilecek.