Karasu'da karaya oturan gemide inceleme yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık bir ay önce karaya oturan icralık tarama gemisi için su altı görüntü uzmanları tarafından dalış gerçekleştirildi.

Geminin yan yatması sonrası Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu'nun daveti üzerine ilçeye gelen su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Üyesi dalış eğitmeni Murat Kulakaç, karaya oturan geminin bulunduğu bölgede araştırma ve tespit amaçlı bir dalış yaptı.

Başkan İspiroğlu, yaptığı açıklamada, geminin karaya oturduğu ilk günden beri yetkililerle irtibat halinde olduklarını belirtti.

Söz konusu gemi hakkında her gün farklı bir çalışma yaptıklarını vurgulayan İspiroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve dalgıç eğitmeni Murat Kulakaç'ı ilçemize davet ettik. Kimyasal yönden herhangi bir tehlikenin olup olmadığını araştırdık. Yapılan gözlemler doğrultusunda gemi etrafında yaşayan sürü halindeki balıklar ve suyun temiz olmasıyla kimyasal hiçbir sızıntının olmadığını tespit ettik. Bu sonuç bizleri bir nebze de olsa rahatlattı fakat önümüzde bir yaz sezonu var ve bu gemi büyük bir görüntü kirliliği yaşatıyor. Bizler de Karasu Belediyesi olarak yetkililerle tüm yazışmalarımızı gerçekleştirdik ayrıca sürekli irtibat halindeyiz. Yetkililerin en kısa zamanda bu gemiyi buradan kaldıracakları kanaatindeyim."

Ceylan da Başkan İspiroğlu'nun daveti ile Karasu'ya geldiklerini ve Kulakaç ile dalış yaptıklarını söyledi.

Gemi etrafında burayı mesken tutan çok sayıda sürü yavru balıklara rastladıklarını aktaran Ceylan, "Geminin su altındaki alanı tam bir yapay resif olmuş. Deniz suyu da gayet temiz görünüyor. Yaptığımız çalışmaları kayıtlarımız altına aldık. Bu olguların yaşanması herhangi bir yağ veya yakıt sızıntısının olmadığını gösteriyor. Yani kimyasal hiçbir tehlikenin olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz ancak iç ambarlarda ne olduğu ile ilgili bir incelememiz olmadı." diye konuştu.

Kulakaç ise dalgalar sonucu geminin çok hasar gördüğünü belirterek, "Bu hasar gören parçalar etrafına saçılmış. Yetkililerin, bu görüntü kirliliğini yaratan gemiyi en yakın zamanda ortadan kaldıracaklarını düşünüyorum, yapay resif yapılması ise tavsiyemiz." dedi.

- Olay

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık bir ay önce karaya oturan icralık tarama gemisinden yanık yağ sızdığı ve çevre kirliliğine neden olduğu öne sürülmüştü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına olayla ilgili bir rapor gönderildiği ve raporun sonucunun beklendiği belirtilmişti.

