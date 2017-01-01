Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da, "arabaya yaslanma" nedeniyle iki grup arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, B.Y. ve S.B, Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde duran Yalçın D'nin otomobiline yaslanıp sohbet etmeye başladı.
Yalçın D'nin bu kişileri uyarması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, B.Y. ile S.B. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılardan B.Y, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. S.B. ise Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yalçın D. ile kardeşi Halim D. gözaltına alındı.