Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

KAYSERİ/KIRŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kayseri'de 11, Kırşehir'de 4 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu bulunduran ve satanlara yönelik 10 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, 37 ekip ve 120 polis katıldı.
Operasyonda, 2 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 2 fişek metamfetamin, 5 fişek sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kırşehir
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Kaman ilçesinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tarihi eser olduğu tahmin edilen 1 adet sikke ve 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.