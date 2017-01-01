Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

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KAYSERİ/KIRŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kayseri'de 11, Kırşehir'de 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu bulunduran ve satanlara yönelik 10 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, 37 ekip ve 120 polis katıldı.

Operasyonda, 2 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 2 fişek metamfetamin, 5 fişek sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Kırşehir

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Kaman ilçesinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tarihi eser olduğu tahmin edilen 1 adet sikke ve 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.