Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20'si emniyet mensubu 23 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen, aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevdekilerin yer aldığı 20'si emniyet mensubu 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarının tespit edildiği öğrenildi.