Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için katılımcılara özel bir gözlükle penaltı atışı yaptırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı Sosyal Tesislerinde yapılan etkinlikte konuşan Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye'de her yıl mayıs ayının ilk haftasının Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası olarak kutlandığını, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Etkinliklerin amacının vatandaşlara trafik güvenliğini anlatmak olduğunu ifade eden Uzunkaya, insanların trafikte daha duyarlı olmasına katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Yapılan hesaplamalara göre dünyada trafik kazasında ölenlerin, tüm dünya savaşlarında ölenlerden daha fazla olduğunu dile getiren Uzunkaya, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde bilinen tüm ölüm nedenleri arasında trafik kazasından ölümler üçüncü sırada yer almaktadır. Antalya'da da geçen yıl 54 ölümlü, 6 bin 250 yaralamalı kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda 70'i olay yerinde olmak üzere 180 civarında vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 9 bin 500 vatandaşımız da yaralanmış veya sakat kalmıştır." diye konuştu.

Uzunkaya, trafik konusunda da ailelere büyük görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

- Alkol gözlüğü ile penaltı atışı

Etkinlikte, emniyet kemerinin önemi ve alkollü araç kullanmanın riskleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Vatandaşların bindiği ve bir düzenekle sabitlenen otomobil takla attırıldı. Emniyet kemeri takan vatandaşların fazla zorlanmadığı olayda, emniyet kemeri takmayanların ters dönen araçta büyük güçlük yaşadığı görüldü.

Daha sonra alkollü araç kullanmanın zorluğu "alkol gözlüğü" olarak adlandırılan özel bir gözlük takılarak anlatılmaya çalışıldı. Gözlüğü takan protokol üyeleri ve gazetecilerin, penaltı atışı yapması istendi. Gözlükle atış yapanlar, topa vurmakta zorlandı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Kelleli ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Önder Göksel ile davetliler katıldı.