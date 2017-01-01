Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İZMİR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, İzmir, Uşak, Manisa, Aydın ve Denizli'de 109 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesince, Konak, Karabağlar, Bornova, Buca ve Bayraklı merkez ilçeleri ile Ödemiş, Aliağa ve Çeşme ilçelerinde 380 polis ve 135 ekiple 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.



Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır 136 paket bonzai ve 5 paket metamfetamin, 34 gram esrar, 35 uyuşturucu hap, 15 kök Hint keneviri, 100 gram kenevir tohumu, 648 paket kaçak sigara, 2 pompalı tüfek ve 8 fişek ile kuru sıkıdan bozma bir tabanca ele geçirildi.

- Uşak'ta 4 gözaltı

Uşak'ta 30 polisin katılımıyla 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Manisa'da 29 gözaltı

Manisa'da kent merkezi ve ilçelerinde 398 personel ve 120 ekiple 88 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 56 zanlıdan 29'u gözaltına alındı.

Operasyonda 223 gram esrar, 7 kök Hint keneviri, 2 pompalı tüfek ve 24 fişek, 6 uyuşturucu ve 572 ecza malzemesi ele geçirildi.

- Aydın'da 41 gözaltı

Aydın'da 256 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.



- Denizli'de 14 gözaltı

Denizli'de kent merkezi ve ilçelerinde 14 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.