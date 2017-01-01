Bursa'daki FETÖ/PDY davası

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BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına üçüncü gününde tutuklu sanıklar Kahya, Gülsar, Saydam, Faruk Öztürk ve eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu, tutuksuz sanıklar K.B, A.M.A. ve Y.Y. ile avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından otuz beşer yıl hapis cezası istenen tutuklu sanıklardan Leventoğlu, Gülsar ve Öztürk ile Saydam, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Daha önce mahkemeye sunduğu 23 sayfalık yazılı savunmasını okuyan eski İl Emniyet Müdürü Kahya da hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor.