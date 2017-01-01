"Sıkı yönetim komutanları listesinde ismimin neden olduğunu bilmiyorum"

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılanmasına devam ediliyor.

Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan salonda, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın savunmasıyla devam etti.

Koçak, savunmasında üzerine atılı bulunan suçlamaları reddederek, FETÖ ile ilgili hiçbir bağının olmadığını ileri sürdü.

Büyük bir yanlış anlaşılma sonucu 10 aydır tutuklu bulunduğunu öne süren Koçak, kendisinin terörle mücadele kapsamında yıllarca dağlarda çatışmalara girdiğini, kolu ve göğüsünden vurularak, bir gazi, bir subay olarak görevinin başında bulunduğunu söyledi.

"FETÖ soruşturmaları kapsamında at izi ile it izinin birbirine karışmış" durumda olduğunu savunan Koçak, soruşturmaların titizlikle yapılması gerektiğini belirtti.

Darbe girişiminden önce askeri birliklere yönelik terör saldırısı olacağı istihbarat bilgisine ulaştığını anlatan Koçak, ''12 Temmuz'da Kırklareli Valiliğinde düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısında MİT tarafından terör örgütlerinin Çorlu'da eylem yapılacağı bilgisi verildi. Alınan duyum kritik bir bilgiydi. Tehlikenin sadece Çorlu değil, hedef yanıltmak için güvenlikleri az olan hudut karakollarına olabileceğini düşündüm. Ardından hudut karakollarına giderek incelemelerde bulunmak istedim.'' diye konuştu.

Darbe girişiminden bir hafta önce ailesinin tatil yapması için İğneada'da jandarma misafirhanesinden yer ayırttığını ifade eden Koçak, 14 Temmuz'da kendi sivil aracı ile ailesini İğneada'ya götürdüğünü bildirdi.

İğneada'da hudut bölüğünü de ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu dile getiren Koçak, savunmasını şu şekilde sürdürdü:



''14 Temmuz gecesi Edirne'ye giderek Kolordu Komutan Vekili Hidayet Arı ile yemek yiyerek görüş alışverişinde bulunduk. 15 Temmuz günü normal mesaime gittim. Öğleden sonrada yeniden incelemelerde bulunmak üzere resmi aracım ile İğneada'ya gitmek üzere yola çıktım. İncelemelerin ardından ailemin bulunduğu misafirhaneye geçtim. Daha sonra ailemle birlikte sahile giderek denize girdik. Misafirhaneye geri döndüğümde halamın eşinin vefat ettiği bilgisini aldım. Cenaze törenine katılmak üzere geri dönmeye karar verdim. Şoförümü arayarak geri döneceğimi ve gelirken acele etmelerini ve dikkatli olmalarını istedim. Bu arada darbe girişimine yönelik haberler çıkmaya başlamıştı. Bu gelişmeleri gördüğümde cenazeye gitmeyi bırakıp tugayın başına dönmeye karar verdim.''

- ''Darbe girişimine asla destek vermedim''

Darbe girişiminin yaşandığı gece görevinin başında olduğunu aktaran Koçak, kendisine kapalı zarf içerisinde verilen sıkı yönetim emirlerine uymadığını ileri sürdü.

Kendisini üst komutanlıklardan arayarak darbe girişimine destek vermesi yönündeki hiçbir emri yerine getirmediğini öne süren Koçak, kışla içerisinde eylem yapılabileceğinden dolayı tüm personeli göreve çağırdığını ve tedbirlerin arttırılması yönünde emirler verdiğini ifade etti.

5. Kolordu Komutanı Alparslan Erdoğan'ın talimatı ile darbecileri bastırmak amacıyla KOKTOD ekibini hazırlattığını vurgulayan Koçak, ''Ancak hiçbir personelin ve askeri aracın kışladan çıkması için emir vermedim. O gece yanlış anlaşılma olmaması için nöbet değişimini bile gerçekleştirmedim. Sıkı yönetim komutanları listesinde ismimin neden olduğunu bilmiyorum. Belki Kırklareli'nde tek general olduğum için olabilir, bu durum darbeye destek verdiğim anlamına gelmez. Listede olmam tutuklanmak için bir sebep olamaz. Darbe girişimine asla destek vermedim.'' dedi.

Üzerinden çıkan 1 dolar ile 5 doların rahmetli̇ annesi̇ni̇n hac dönüşü kendi̇si̇ne verdiği hatıra olduğunu veya yurt dışı görevi sonrasında kalmış olabileceğini bildiren Koçak, bu paraların FETÖ ile bir bağının olmadığını savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı gece birlikteki tanların çalıştırılmasından haberdar olmadığını iddia eden Koçak, tankların dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı çalıştırılmış olabileceğine aktardı.

Mahkemeye ara verildi.