Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,228 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık Buğdaylar
|1,033
|1,060
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,228
|1,228
|Ekmeklik diğer buğday
|1,049
|1,049
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,027
|1,258
|ARPALAR
|Arpalar
|1,070
|1,070
|Yemlik arpalar
|1,042
|1,057
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,897
|0,910
|BAKLİYAT
|Fasulye
|2,293
|2,293