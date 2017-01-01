MAZLUMDER'den açlık grevindeki Filistinli tutsaklara destek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Adana Şubesi üyeleri, İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutsaklara destek vermek için üç gün oruç tutacak.

Abidin Dino Parkı'nda toplanan grup üyeleri adına açıklama yapan MAZLUMDER Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Önal, İsrail cezaevlerinde yaklaşık 2 bin Filistinli tutsağın koşulların iyileştirilmesi talebiyle “Filistinli Esirler Günü" olan 17 Nisan'dan bu yana açlık grevi yaptıklarını kaydetti.



Önal, Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında olduğu kurumların hazırladığı raporlara göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklunun bulunduğunu belirterek, "Esirler arasında halkın çoğunluğu tarafından seçilmiş 13 milletvekili bulunmaktadır. 1967 yılından 2017 Mart ayı sonuna kadar hapishanelerde 209 Filistinli esir şehit edilmiştir." dedi.



İşgalci rejimin zindanlarında tutulan mahkumlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla üç gün süreyle oruç tutacaklarını ifade eden Önal, şöyle konuştu:

"Onların yanında olduğumuzu göstermek ve onlara manevi katkıda bulunmak için üç gün boyunca burada oruç tutacağız. İşgalcilerin zindanlarında her türlü baskıya maruz kalan esirleri selamlıyoruz. Zira onlar özgür ve sarsılmaz iradeleriyle siyonistlerin ihlallerine karşı açıkça meydan okumaktadırlar. Uluslararası hukukun ve sözleşmenin teminat altına aldığı meşru haklarını elde etmek amacıyla açlık grevi yaparak direnişlerini sürdürmektedirler. Siyonistlerin esirlere yaptıkları her türlü barbar işkenceyi, uyguladıkları tecriti, idari tutukluluğu ve hapishane yönetimleri tarafından belli bir program dahilinde yapılan tüm ihlalleri şiddetle kınıyoruz."

Önal, halkı Müslüman olan devletleri İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeye ve Filistinlilerle dayanışmaya davet etti.



Açıklamanın ardından grup üyeleri ve vatandaşlar Filistin'deki zulmü gösteren resim sergisini gezdi.