Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Küçük Dikili ve Dağlıoğlu mahallelerindeki 12 adreste yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti.

Özel harekat, terör ve asayiş ekiplerinin desteğiyle belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynayan 20 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kumar makinesi, 7 bilgisayar, 8 hard disk, 10 cep telefonu, çok sayıda kupon ve içinde alacak-vereceklerin bulunduğu 5 defter ile bin 45 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından yaşa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.