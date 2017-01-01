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Bursaspor ikinci yarıda kalesini kapatamadı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:35

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta 21 gol atıp, filelerinde 19 gol gören Bursaspor, ikinci yarıdaki 13 maçta ise kalesini gole kapatamadı.

Ligde şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ilk Anadolu takımı unvanını elinde bulunduran yeşil-beyazlılar, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını üzüyor.

İlk yarıyı 27 puanla 5. sırada tamamlayan, rakip fileleri 21 kez havalandırıp, artı 2 averaja sahip olan yeşil-beyazlı takım, ikinci yarıdaki 13 maçlık seride ise hem gol yollarında etkisiz kaldı, hem de kalesini yeterince koruyamadı.

Bursaspor, ilk yarıda en farklı yenilgilerini Galatasaray ve Gençlerbirliği karşısında 3-1'lik skorlarla alırken, ikinci yarıda hem oyun hem skor anlamında beklentilerin çok altında bir görüntü çizdi.

İlk yarıyı 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle kapatan Bursa ekibi, 13 maçta sadece 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maçta hanesine birer puan yazdıran Bursaspor, 9 maçtan ise eli boş döndü.

Bursa ekibi, gol yollarında etkili olamazken, savunmada da etkisiz kaldı. İkinci yarı rakip fileleri sadece 9 kez havalandıran Bursaspor, toplam 32 gole engel olamadı.


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