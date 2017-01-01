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Antalya'da fuhuş operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:48
Antalya'da fuhuş operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve fuhşa yer temini yapıldığı iddia edilen disko ve kafelere operasyon düzenledi.

Operasyonda disko ve kafelerin sahipleri ve mesul müdürleri olduğu belirlenen E.K, O.D, M.G. ve B.Y. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir kişinin de arandığı bildirildi.

Operasyonda fuhuş yaptığı öne sürülen Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Dominik, Moldova, İran, Nijerya, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 64 kadın ile 20 Türk, ifadeleri alınmak üzere asayiş şube müdürlüğüne götürüldü. Yabancı uyruklu kadınlar ifade alım işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kadınların buradaki işlemlerin ardından daha önceki operasyonda fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kadın ile sınır dışı edileceği belirtildi.

Fuhuş yaptığı öne sürülen 20 kadın ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinden sonra "fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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