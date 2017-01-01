Adana'da "horoz dövüşü" operasyonu

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde "horoz dövüşü" yapılarak bahis oynandığı iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda 45 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede horoz dövüşü yapıldığını belirledi.
Kahvehaneye yapılan operasyonda, 30 horoz ile horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Horoz dövüşünde bahis oynadığı iddia edilen 45 kişiye para cezası kesildi. Horoz dövüşü organizasyonunu yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda ele geçirilen 30 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.