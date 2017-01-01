Adana'da keşfe giden adliye personeline saldırı davası

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ADANA (AA) - Adana’da keşfe giden hakim ve ekibinin bulunduğu araca el yapımı ses bombasıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, 2 tutuklu sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Davut E. ve Hayrullah T. ile avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan Osman ve Cafer O, olay günü akrabaları Davut E. ile Karayusuflu köyüne balık tutmak için gittiklerini savundu.

Sanıklar Davut E. ve Hayrullah T, olayla ilgilerinin bulunmadığını iddia ederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi.

Adana'da 17 Ekim 2016'da Seyhan ilçesinde keşfe giden hakim ve ekibinin bulunduğu minibüsün altına ses bombası atılmıştı. Olayla ilgili Hayrullah T. ve Davut E. gözaltına alınmıştı. Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen izinsiz gösteriye katıldığı belirlenen Hayrullah T, emniyetteki ifadesinde araca ses bombası attığını itiraf etmişti.

Şüpheliler hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs'' suçlarından dava açılmıştı.

