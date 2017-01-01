Eski savaş tankı turizm için "batırılacak"

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MUĞLA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından hibe edilen 1941 yapımı tank, dalış turizminde kullanılmak üzere Muğla'nın Marmaris ilçesinde batırılacak.

Marmaris Dalış Merkezleri Derneği ile Marmaris Ticaret Odasının iş birliğiyle, dalış turizmini geliştirmek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından hibe edilen M48 A5 T1 model 1941 yapımı savaş tankı ilçedeki bir marinaya çekildi.

Tankın, denizin 7 metre derinliğine batırılacağı ve dalış turizmine katkı vereceği belirtildi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, tankın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tankın, ilçede belirlenen altı noktadan uygun görülen bir noktada törenle batırılacağını söyledi.

Dalış turizmine katkı vermesi amacıyla tankın Kara Kuvvetlerinden hibe olarak teslim alındığını belirten Baysal, "Batırmak için çalışmaları Marmaris Dalış Merkezleri Derneği ile ortaklaşa yapacağız. Bu tankı Konya'dan getirdik. Kaymakamlık ve Valilik kanalıyla batırma çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.

- "Konya'dan tırla getirildi"

Marmaris Dalış Merkezleri Derneği Başkanı Tuncer Uysal da ilçeye değişik bir hava kazandırmak ve turizme katkı sağlamak için Milli Savunma Bakanlığının M48 A5 T1 model 1941 yapımı tankını hibe olarak teslim alıp ilçeye tırla getirdiklerini dile getirdi.

Konya'dan Marmaris'e getirilen tankın bütün güzergah boyunca izinli seyahat ettiğini anlatan Uysal, "Bu tank İkinci Dünya Savaşı'nda birçok görevde bulunmuş. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ettikten sonra görevini tamamlamış. Artık turizme hizmet edecek, dalış turizmine hizmet edecek, eko sisteme katkı verecek." diye konuştu.

Uysal, tankı denizde 7 metre derinliğe alarak 100 tonluk balonlarla havalandırıp belirlenen dalış noktasına götürüleceğini anlattı.

Havadan ve deniz altından batırma anını görüntülemek için çok talepler aldıklarını söyleyen Uysal, "Marmaris'te ilk kez tank batığı olmuş olacak. Türkiye'de ilk kez tank batığı olacak." dedi.