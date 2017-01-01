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GAZİANTEP (AA) - Türkiye’deki Suriyeli girişimciler ile diğer firmalar arasında iş birliğini artırmak üzere, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gaziantep Sanayi Odasınca (GSO) "İş ve İstihdam Forumu" düzenlenecek.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP Türkiye tarafından yürütülen "Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Etkilerinin Azaltılması Projesi" kapsamında 10-11 Mayıs’ta Gaziantep’te "İş ve İstihdam Forumu" gerçekleştirilecek.

Forumla, Türkiye’deki Suriyeli ve ev sahibi toplum üyesi iş arayanların daha fazla istihdam fırsatlarına erişimlerini sağlamak, firmaların ihtiyaç duydukları yeni iş gücüne yönelik kamu tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanmayı kolaylaştırmak ve Türkiye’deki Suriyeli girişimciler ile diğer firmalar arasında iş birliğini artırmak hedefleniyor.

Kamudan özel sektöre, uluslararası kurum ve kuruluşlardan sivil topluma, iş ve istihdam piyasasının tüm aktörlerini bir araya getirecek forumla, iş arayan Suriyeli ve ev sahibi toplum üyeleri ile işverenleri doğrudan bir araya getirecek bir platform oluşturması, girişimciler ve şirketler arasındaki bağlantıların kurulması ve özel sektörde Türkiye’de ikamet etmekte olan Suriyelilerin istihdam olanaklarının artırılmasına katkı sunması öngörülüyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliğe, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya ile bazı davetliler konuşmacı olarak katılacak.





