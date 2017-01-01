ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Farabi 4. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:01

ZONGULDAK (AA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen "Farabi 4. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı" açıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Farabi Spor Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk sanayisinin son yıllarda önemli mesafeler katettiğini ancak daha alınması gereken çok mesafenin olduğunu söyledi.

Türk sanayisinin reel gelirinin dörtte birini ürettiğini aktaran Özdebir, şöyle konuştu:

"Çalışanların beşte biri sanayide istihdam ediliyor. İhracatımızın yüzde 90'ından fazlasını sanayi ürünleri oluşturuyor. Görüldüğü gibi sanayileşmede oldukça mesafe almış durumdayız ancak sanayimiz yeteri kadar yüksek katma değerli, ileri teknolojili ürünler üretemiyor. Hurda demir ithal edip, ithal enerjiyle işleyip demir döküm olarak ihraç ettiğimizde de önemli bir katma değer yaratmıyoruz. Sanayimizin bu yapısı nedeniyle küresel ekonomiyle değer zincirinin alt halkalarında düşük katma değer yaratarak entegre olmuş durumdayız. Bu durumu değiştirmek, yüksek katma değerli ürünler üretmek, bunun için beceri açığını kapatarak inovasyona yönelmek ve değer zincirinin üst halkalarına tırmanmak zorundayız ancak biz inovasyonda pek iyi değiliz."

Özdebir, alt bileşenlere bakıldığında Türkiye'nin nerelerde zayıf olduğu ve inovasyon çalışmalarında nerelere yoğunlaşılması gerektiğinin ortaya çıktığını belirtti.

İnovasyon potansiyelini artırmak için daha çok lisans ve lisansüstü derece sahibi bireylerin yetiştirilmesi gerektiğine işaret eden Özdebir, "İnovasyon süreçlerini sanayimize hakim kılmamız gerekmektedir. Sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için bu zorunludur. Bunun için inovasyona ve teknolojik gelişmeye odaklanmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Zonguldak Valisi Ali Kaban, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Özdebir'e çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Özdebir ve beraberindekiler, stantları gezerek çalışmaları hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER
Barınakta mahsur kalan 2 yunus daha öldü
YEREL

BARINAKTA MAHSUR KALAN 2 YUNUS DAHA ÖLDÜ
BEÜ'de şenlik var
YEREL

BEÜ'DE ŞENLİK VAR
Öğretmen adayları matematiği eğlenceli hale getirdi
YEREL

ÖĞRETMEN ADAYLARI MATEMATİĞİ EĞLENCELİ HALE GETİRDİ
Bahar şenliğindeki futbol turnuvasında şampiyon belli oldu
YEREL

BAHAR ŞENLİĞİNDEKİ FUTBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU
Elvanpazarcık beldesinde hıdrellez coşkusu
YEREL

ELVANPAZARCIK BELDESİNDE HIDRELLEZ COŞKUSU
Bozuk olan hastane yoluna geçici asfalt döküldü
YEREL

BOZUK OLAN HASTANE YOLUNA GEÇİCİ ASFALT DÖKÜLDÜ
BEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL

BEÜ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Zonguldak'ta sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiası
YEREL

ZONGULDAK'TA SOKAK KÖPEKLERİNİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI
TTK'dan sehpalı delici tabanca ihalesi
YEREL

TTK'DAN SEHPALI DELİCİ TABANCA İHALESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...