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ZONGULDAK (AA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen "Farabi 4. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı" açıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Farabi Spor Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk sanayisinin son yıllarda önemli mesafeler katettiğini ancak daha alınması gereken çok mesafenin olduğunu söyledi.

Türk sanayisinin reel gelirinin dörtte birini ürettiğini aktaran Özdebir, şöyle konuştu:

"Çalışanların beşte biri sanayide istihdam ediliyor. İhracatımızın yüzde 90'ından fazlasını sanayi ürünleri oluşturuyor. Görüldüğü gibi sanayileşmede oldukça mesafe almış durumdayız ancak sanayimiz yeteri kadar yüksek katma değerli, ileri teknolojili ürünler üretemiyor. Hurda demir ithal edip, ithal enerjiyle işleyip demir döküm olarak ihraç ettiğimizde de önemli bir katma değer yaratmıyoruz. Sanayimizin bu yapısı nedeniyle küresel ekonomiyle değer zincirinin alt halkalarında düşük katma değer yaratarak entegre olmuş durumdayız. Bu durumu değiştirmek, yüksek katma değerli ürünler üretmek, bunun için beceri açığını kapatarak inovasyona yönelmek ve değer zincirinin üst halkalarına tırmanmak zorundayız ancak biz inovasyonda pek iyi değiliz."

Özdebir, alt bileşenlere bakıldığında Türkiye'nin nerelerde zayıf olduğu ve inovasyon çalışmalarında nerelere yoğunlaşılması gerektiğinin ortaya çıktığını belirtti.

İnovasyon potansiyelini artırmak için daha çok lisans ve lisansüstü derece sahibi bireylerin yetiştirilmesi gerektiğine işaret eden Özdebir, "İnovasyon süreçlerini sanayimize hakim kılmamız gerekmektedir. Sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için bu zorunludur. Bunun için inovasyona ve teknolojik gelişmeye odaklanmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Zonguldak Valisi Ali Kaban, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Özdebir'e çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Özdebir ve beraberindekiler, stantları gezerek çalışmaları hakkında öğrencilerden bilgi aldı.